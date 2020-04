Coronavirus: quarantadue nuovi casi di contagio in Calabria

- "In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9963 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 733 (+42 rispetto a ieri), quelle negative sono 9230". Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza in cui ha reso noto che le persone in quarantena ora sono 9.308 mentre coloro i quali si sono registrati al sito istituzionale per denunciare il loro ritorno da altre zone del Paese sono arrivati a 12.988. (Ren)