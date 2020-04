Coronavirus: Fontana, grazie a tutti infermieri che lottano come leoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la consueta diretta da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza sanitaria, il presidente Attilio Fontana ha voluto ringraziare e fare i suoi auguri a Elena, "l'infermiera dell'ospedale di Cremona - ha ricordato il governatore - che in una foto scattata mentre era stramazzata, stravolta, addormentata sul suo computer dopo una giornata di intenso lavoro, divenne il simbolo di tutti quelli che stavano lottando per combattere questa battaglia difficilissima. Elena dopo pochi giorni purtroppo risultò anche lei infettata dal coronavirus e ora è guarita, è uscita da questa malattia" e insieme a lei a tutti "i suoi colleghi, tutti gli infermieri di questo meraviglioso paese e di questa meravigliosa regione che stanno lottando come dei leoni per battere insieme a tutti noi questa battaglia importantissima". Dell'infermiera di Cremona è stato anche trasmesso un messaggio: "Mi hanno definita eroe, ma i veri eroi qui sono tutti i pazienti che ce l'hanno fatta e ce la faranno. A loro auguro veramente di poter raccontare a posteriori la loro esperienza. Oggi torno alla vita di tutti i giorni più forte e guerriera di prima", ha detto. (Rem)