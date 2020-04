Ambiente: Muscarà, continuano i roghi di rifiuti al campo rom di Giugliano (Na)

- "Si ripetono, oramai con frequenza quotidiana, roghi di rifiuti nell'area dell'ex campo rom a Giugliano, in località Ponte Riccio. Un'emergenza ambientale che si aggiunge all'emergenza sanitaria, purtroppo annunciata da una disorganizzazione a monte, in particolare relativa alla raccolta, da tempo quasi del tutto ferma, di cumuli di rifiuti abbandonati. Operazione un tempo sistematicamente affidata alla società Cas, le cui attività si sono ridotte sensibilmente in attesa della mai avvenuta costituzione del Polo ambientale. Il risultato è che oggi, con Cas costretta a ricorrere alla cig per i suoi dipendenti e la raccolta straordinaria a rilento, intere aree di periferia sono tornate a trasformarsi in sversatoi a cielo aperto, con cumuli di rifiuti speciali spesso oggetto di incendi". E' quanto ha denunciato in una nota il consigliere regionale campano del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà. (Ren)