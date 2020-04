Messico: coronavirus, incontro imprenditori-presidente per piano rilancio economico (5)

- Specialisti del settore privato consultati dalla Banca centrale (Banxico) hanno pronosticato a marzo una contrazione nel 2020 pari al 3,99 del prodotto interno lordo. Considerata la stima di crescita dello 0,91 per cento ipotizzata a febbraio, si tratta del taglio più significativo operato dagli specialisti su base mensile. Il rapporto, inoltre, anticipa una contrazione del pil per la prima volta dal 2009. Per il 2021 si stima una ripresa fino all'1,88 per cento, anche superiore all'1,6 per cento immaginato a febbraio. Per il 97 per cento degli intervistati, quasi il doppio di un mese fa, il paese non offre fino alla fine dell'anno opportunità buone per investire. (segue) (Mec)