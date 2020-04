Messico: coronavirus, incontro imprenditori-presidente per piano rilancio economico (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poors (S&P) ha tagliato la nota di credito sovrana e della compagnia energetica statale Pemex da "BBB+" a "BBB", entrambe con outlook negativo. La "combinazione degli shock della Covid-19 in Messico e Stati Uniti, e la caduta dei prezzi internazionali del petrolio", sono secondo l'agenzia elementi in grado di produrre "un impatto pronunciato sull'economia messicana". Per quanto temporali, queste emergenze "peggioreranno la debole dinamica di tendenza di crescita per il 2020 e 2023 che riflette, in parte, minore fiducia del settore provato e lo scarso dinamismo degli investimenti. La proiezione "negativa", sottolinea l'agenzia, rivela un rischio di ulteriori tagli al rating tra i prossimi 12 o 24 mesi. (segue) (Mec)