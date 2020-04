Kazakhstan: coronavirus, congedo lavorativo a Nur-Sultan e Almaty esteso sino al 13 aprile

- I giorni di congedo lavorativo per i cittadini delle città di Nur-Sultan e Almaty sono stati prolungati sino al 13 aprile. È quanto riferito dall’ufficio stampa del primo ministro del Kazakhstan. La decisione di prolungare i giorni di congedo nelle due città per un'altra settimana è stata presa dalla Commissione statale per garantire il regime di emergenza ed è dettata dal numero crescente di nuovi casi di Covid-19 in tutto il paese. La Commissione di Stato ha inoltre deciso di introdurre un regime di quarantena nella città di Shymkent a partire da domani al fine di arrestare la diffusione del coronavirus. Il ministero della Sanità ha disposto anche di costruire tre ospedali infettivi nelle città di Nur-Sultan, Almaty e Shymkent. Le autorità locali sono state incaricate di garantire l'introduzione e il rispetto di misure restrittive a seconda della situazione nelle città e nelle regioni del Kazakhstan. (Res)