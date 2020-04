Terremoto: Curcio, CasaItalia diventa punto riferimento per ricostruzioni

- Il dipartimento CasaItalia "amplia le sue competenze" e "si pone come punto di riferimento del post emergenza, cioè di quella fase di ricostruzione e di rinascita dei territori colpiti da grandi calamità naturali". Lo afferma, in una nota, Fabrizio Curcio capo del dipartimento CasaItalia, nel giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato da Giuseppe Conte il 4 marzo scorso. "Si tratta di un passo avanti per il Paese: per la prima volta ci sarà un unico punto di riferimento di indirizzo e coordinamento di tutte le istituzioni che operano in condizioni estremamente delicate quando cioè dopo un forte terremoto o dopo un'alluvione devastante o tanti altri eventi che possono mettere in ginocchio interi territori termina il lavoro fondamentale della protezione civile e l'obiettivo principale diventa il ripristino delle condizioni di vita precedenti e della necessaria sicurezza". (segue) (Com)