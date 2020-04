Terremoto: Curcio, CasaItalia diventa punto riferimento per ricostruzioni (2)

- In questo periodo, continua Curcio, "la nostra attenzione sarà puntata soprattutto sulla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016 e dell'Abruzzo colpito anche dal terremoto del 6 aprile 2009. Senza tralasciare altri territori in fase di post emergenza come l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardi colpiti dal sisma del 2012, Ischia (2018) e Sicilia (2018). Nel caso del Centro Italia il lavoro sarà in stretta collaborazione con l'ufficio del Commissario straordinario del governo Giovanni Legnini e nel caso dell'Abruzzo con la Struttura di missione della presidenza del Consiglio 'Sisma2009' e con gli Uffici speciali della Ricostruzione oltre naturalmente alle istituzioni locali impegnate in prima linea in un lavoro molto impegnativo e complesso". CasaItalia, dunque, in continuità con la sua missione originaria volta ad accrescere la sicurezza anti sismica del patrimonio abitativo nazionale, diventa un punto di riferimento per i cittadini e per tutto il sistema paese nell'organizzazione della ricostruzione, con l'intento di uniformare la risposte operative e giuridiche che provengono dai territori. (Com)