Coronavirus: Peluffo e Pizzul (Pd), in Regione Lombardia caos sui numeri, democrazia è anche verifica atti

- "In Regione Lombardia c'è il caos sui numeri che riguardano l'emergenza. Quanti sono i posti letto in terapia intensiva? 1500, 1600, 1650? Quanti erano prima? 720 o 900? Quanti sono i tamponi che si riescono a fare ogni giorno? 7mila? Perché nei giorni scorsi siamo stati tra tre e cinquemila? E quante sono le mascherine di cui ha davvero bisogno ogni giorno?", lo chiedono in una nota il segretario regionale Pd Vinicio Peluffo e il capogruppo al Consiglio regionale lombardo Fabio Pizzul. "Perfino sul numero di sanitari - proseguono i dem - abbiamo sentito Fontana e Gallera dare numeri differenti. Nelle tante, troppe, dirette giornaliere presidente e assessore snocciolano numeri a beneficio dell'argomento sostenuto, ma mai che ci sia un documento che attesti quello che viene detto. Il confronto nelle istituzioni serve anche a questo, a garantire ai cittadini la certezza delle informazioni e il controllo sugli atti. Per questa ragione abbiamo chiesto che si tenesse una seduta straordinaria del Consiglio regionale e che le commissioni potessero lavorare normalmente. Chi oggi confonde la democrazia con la sterile polemica si sente evidentemente in grado di poter giustificare ai lombardi tutto ciò che è successo e succederà, a partire dalla strage che si è compiuta nelle Rrs". "L'emergenza non può cancellare il confronto, opacità e reticenze non sono giustificate e non verranno certo né cancellate né dimenticate", concludono Pizzul e Peluffo. (com)