Bulgaria: coronavirus, approvati due contratti con la Cina per acquisto medicinali

- Il governo bulgaro ha approvato due contratti per l’acquisto di medicinali che il ministero della Sanità sta concludendo con le autorità di Pechino. Lo si apprende da una nota dell’esecutivo di Sofia, stando alla quale i medicinali in questione sono necessari per il trattamento dei pazienti positivi al Covid-19. “La diffusione globale del virus ha reso sempre più difficile reperire i medicinali necessari per il trattamento dei pazienti positivi”, ha spiegato il ministro della Sanità, Kirill Ananiev. (Bus)