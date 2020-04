Usa: primarie presidenziali in Wisconsin non saranno rinviate (2)

- L'estensione della data ultima per il voto per assente rappresenta, secondo "Politico", una vittoria del Partito democratico, che aveva sostenuto che migliaia di elettori sarebbero stati privati del diritto di voto poiché il tempo per presentare le schede per le assenze stava per scadere. Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, del Partito democratico, l'ha definita "una grande notizia". Diversi Stati Usa hanno rinviato le elezioni di fronte alla pandemia, ma i leader di maggioranza e opposizione in Wisconsin si sono da sempre detti favorevoli a rispettare la data inizialmente stabilita per le elezioni, sostenendo che non ci sono garanzie che tra un paio di mesi le condizioni per votare in sicurezza potrebbero migliorare. (Nys)