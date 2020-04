Arabia Saudita: governo destina oltre 2 miliardi di dollari per pagare dipendenti settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell’Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz al Saud ha ordinato l'erogazione di 2,4 miliardi di dollari per pagare parte dei salari dei lavoratori del settore privato per dissuadere le aziende dal licenziare il personale. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Quella annunciata oggi è l'ultima misura messa in atto dalle autorità saudite per far fronte alle ricadute economiche dell’epidemia di coronavirus. "Invece di interrompere il rapporto di lavoro con un cittadino saudita, il datore di lavoro ha il diritto di chiedere all'assicurazione sociale di erogare come compensazione il 60 per cento del suo stipendio per un periodo di tre mesi”, riferisce la “Spa”, citando una nota della Casa reale saudita. (segue) (Res)