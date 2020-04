Usa: capitano della Marina licenziato per lettera troppo violenta su contagio coronavirus

- Il capitano della portaerei USS Roosevelt, che aveva chiesto assistenza dopo che diversi membri del suo equipaggio erano stati contagiati dal coronavirus, è stato licenziato dalla Marina degli Stati Uniti. L'accusa è di aver scritto una lettera troppo violenta e di aver inviato il memo a troppe persone. Lo riporta l'emittente "Cbs". Il capitano Brett Crozier aveva scritto nella sua lettera che la Marina Usa non stava facendo abbastanza per fermare un'epidemia di coronavirus a bordo della portaerei. Crozier aveva aveva anche esortato i suoi superiori ad agire più in fretta. Ma il segretario ad interim della Marina, Thomas Modly, ha affermato che il comandante "ha mostrato un giudizio molto scarso". Secondo gli ultimi rilevamenti, almeno 100 persone a bordo della nave sono state infettate dal Covid-19.L'USS Roosevelt, con un equipaggio di quasi 5 mila persone, è attraccata a Guam e la Marina ha dichiarato che ben 3 mila membri dell'equipaggi saranno portati via dalla nave e messi in quarantena, entro oggi, negli alberghi dell'isola nel Pacifico. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, l'opposizione del Partito democratico al Congresso degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno di Crozier. "Il Capitano Crozier era giustamente preoccupato per la salute e la sicurezza del suo equipaggio, ma non ha gestito adeguatamente l'immensa pressione", hanno detto i legislatori. "Tuttavia, sollevarlo dal suo comando è una reazione eccessiva." (Nys)