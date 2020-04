Coronavirus: richieste online su sito comune Milano per la spesa alimentare, si parte settimana prossima

- Sarà possibile a partire dalla prossima settimana presentare domanda al Comune di Milano per ottenere un buono utile per le spese alimentari, così come deciso con il dpcm di domenica scorsa che alla città di Milano assegna un contributo complessivo di circa 7 milioni e 279mila euro. Il modulo per la presentazione delle richieste, con poche e semplici domande sui dati anagrafici e di conferma dei requisiti di accesso, si troverà online sul sito del Comune di Milano. Sarà anche attivo un servizio di assistenza alla compilazione telefonando allo 020202. "Ci siamo mossi il più velocemente possibile - spiega l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - per riuscire a dare risposte a chi in questo momento si trova in gravi difficoltà. Come amministrazione stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili, sforzandoci anche di intercettare una domanda nuova, che non conosciamo, ma che in questo momento purtroppo sappiamo essere in crescita. Una domanda che si va a sommare a quella già nota in precedenza ai nostri servizi, che vogliamo far venire alla luce perché nessuno in questa emergenza deve sentirsi solo. Sono misure con cui indicativamente, dalle prime stime fatte, pensiamo di raggiungere 50-60mila persone". L'amministrazione ha ritenuto di suddividere le risorse in tre linee di azione: la prima è quella del rafforzamento dei sette hub attivi in città da circa un mese, che già oggi raggiungono almeno 8mila persone. Agli hub saranno destinati 700mila euro per l'acquisto di beni alimentari da distribuire a chi ne ha bisogno. (segue) (Com)