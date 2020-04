Ue: Borrel, Consiglio Esteri incentrato su rimpatri cittadini europei e cooperazione con paesi terzi

- Rimpatrio dei cittadini europei, rafforzamento della cooperazione ai paesi terzi e lotta alla disinformazione. Sono questi i tre temi principali affrontati dai ministri degli Affari esteri dell'Unione europea nel Consiglio dell'Ue in formato di videconferenza di oggi. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa successiva all'incontro informale. "Abbiamo discusso tre aspetti. Primo, l'attenzione a rimpatriare i cittadini europei. Secondo, il rafforzamento della cooperazione e della assistenza ai paesi terzi. Terzo, la lotta alla disinformazione", ha detto. Per quanto riguarda il primo punto, i ministri sono stati aggiornati sui progressi "che stanno andando avanti". Borrell ha spiegato che le delegazioni europee nei paesi terzi e il Servizio europeo per l'azione esterna "stanno lavorando 24 ore su 24" per assistere gli Stati membri e organizzare i voli di rimpatrio. "Gli ultimi dati dicono che con questi sforzi oltre 350 mila cittadini europei" sono stati riportati nell'Unione, "ma ne restano 250 mila". Borrell ha sottolineato che "è sempre più difficile" perché sempre più spazi e linee aeree vengono chiuse. (segue) (Beb)