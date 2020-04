Ue: Borrel, Consiglio Esteri incentrato su rimpatri cittadini europei e cooperazione con paesi terzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il secondo tema, la cooperazione e l'assistenza ai paesi terzi, Borrell ha spiegato che "la risposta al Coronavirus deve essere globale" e che "la priorità è l'assistenza ai paesi più vulnerabili: i loro problemi sono i nostri problemi. Se risolviamo il problema solo in Europa, non sarà risolto, perché non è risolto se non è risolto ovunque", ha aggiunto. "L'Africa è fonte di grande preoccupazione per noi. Sono i nostri vicini e la pandemia va fuori controllo molto rapidamente. Non hanno le stesse capacità dei sistemi sanitari che abbiamo in Europa. Basti ricordare che in Europa abbiamo 37 medici per 10 mila abitanti, in Africa uno per 10 mila abitanti", ha detto. Aiutare l'Africa è nel nostro interesse, altrimenti il virus ritornerà", ha proseguito. Borrell ha poi ribadito che in paesi come Siria, Libia e Yemen gli effetti del Coronavirus "possono essere moltiplicati" per via dei conflitti presenti. "Per questo sosteniamo pienamente gli sforzi dell'Onu per una risposta globale alla pandemia e l'invito a un cessate il fuoco globale", ha detto. In merito alla lotta alla disinformazione, Borrell ha spiegato che questa "continua a proliferare con impatti pericolosi sulla salute pubblica" e che "tutti i ministri hanno espresso preoccupazioni" e hanno posto l'accento "sul bisogno di aumentare la nostra attività e capacità di contrasto alla disinformazione". (Beb)