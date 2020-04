Egitto-Italia: Al Sisi telefona a Conte, pieno sostegno contro coronavirus

- Il capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha assicurato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il pieno sostegno dell’Egitto all’Italia contro la pandemia di coronavirus. Secondo quanto si legge in un comunicato della presidenza egiziana, Al Sisi ha telefonato al capo del governo italiano, esprimendo le sue “sincere condoglianze per le vittime della pandemia in Italia”. Il presidente egiziano ha confermato “la solidarietà del popolo e del governo del suo paese con il popolo e il governo italiani contro il coronavirus, nonché la piena disponibilità a presentare tutto il sostegno necessario durante questi tempi difficili, in particolare attraverso la condivisione di esperienze e il coordinamento tra le autorità sanitarie di entrambi i paesi”.(Cae)