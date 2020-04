Colombia-Corea del Sud: coronavirus, Seul promette invio test e respiratori (2)

- In Colombia si registrano ad oggi oltre mille casi di contagio confermati. Il paese è in isolamento obbligatorio preventivo per contenere l’espansione del coronavirus da martedì 24 marzo a lunedì 13 aprile. Tra le categorie che potranno continuare a operare figurano il personale medico, servizi farmaceutici, banche, media, alimentari. Si assicura inoltre la mobilità del personale necessario per un funzionamento adeguato dei servizi pubblici, tra cui servizi di vigilanza e funebri. il governo proibisce inoltre i voli nazionali, che saranno consentiti solo in caso di emergenza umanitaria e trasporto merci. L’esecutivo ha annunciato sanzioni per chiunque violerà le misure di isolamento. (segue) (Mec)