Balcani: presidente montenegrino Djukanovic, "pieno sostegno" a Lajcak

- Il presidente del Montenegro Milo Djukanovic ha dato oggi il proprio "pieno sostegno" al nuovo rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, il diplomatico slovacco Miroslav Lajcak, ex ministro degli Esteri di Bratislava. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Djukanovic ha plaudito la nomina con un tweet. Djukanovic ha inoltre ribadito "la piena dedizione all'ulteriore cooperazione, per il benessere di tutti noi". (Mop)