Coronavirus: Zingaretti presenta "Regione vicina", oltre 600 milioni per imprese e famiglie

- Oltre 600 milioni di euro per imprese e famiglie. Sono solo alcune delle misure economiche presentate oggi dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e che fanno parte del pacchetto "Regione vicina". Oltre 21 milioni di euro a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, 43 milioni di euro di contributo per il pagamento dell’affitto delle famiglie, 23 milioni per affitti di commercianti e artigiani e 500 milioni di prestiti e garanzie per le imprese. Le misure economiche e sociali per contrastare l'emergenza Covid-19, contenute nel pacchetto "Regione vicina", sono state appunto presentate questa mattina in videoconferenza stampa dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti insieme con il vicepresidente Daniele Leodori e l'assessore al Bilancio Alessandra Sartore. In collegamento video anche gli altri assessori della giunta. "Abbiamo un pacchetto di azioni concrete che abbiamo chiamato 'Regione vicina' rivolto ai lavoratori e alle imprese. Accanto ai provvedimenti per il settore sanitario, abbiamo attivato già azioni per il sostegno ai commercianti e alle imprese. È un pacchetto molto significativo", ha detto il governatore Zingaretti. (segue) (Rer)