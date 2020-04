Coronavirus: 12 assessori Cultura chiedono a ministri interventi per lavoratori del settore

- Dodici assessori alla cultura di altrettante grandi città hanno chiesto un confronto i ministeri dei Beni culturali e del Lavoro e politiche sociali. In una nota gli assessori spiegano: “Ci si è confrontati su due aspetti che riguardano molti lavoratori della cultura nell’immediato e sulla richiesta di una misura generalizzata in futuro”. Le principali richieste avanzate sono state due. La prima: “consentire, nei provvedimenti attuativi del decreto Cura Italia, l’accesso al fondo di ultima istanza, istituito con l’articolo 44 del decreto, a sostegno di lavoratori autonomi e in regime di collaborazione coordinata continuativa, anche a categorie di lavoratori che prestano un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente in proprio e senza vincolo di subordinazione, ma non titolari di partita Iva”. La seconda: “Rendere possibile l'attivazione della cassa integrazione straordinaria anche per i lavoratori intermittenti, o a chiamata, considerando come base il reddito percepito nel 2019”. (segue) (Rer)