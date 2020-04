Coronavirus: 12 assessori Cultura chiedono a ministri interventi per lavoratori del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre “abbiamo auspicato che le prossime misure del governo abbiano il carattere di un vero e proprio reddito d’emergenza, per qualche mese, come avevamo proposto con il nostro appello. Un reddito a disposizione di chi non lavora in questo periodo e nel 2019 ha prodotto redditi inferiori a una soglia ragionevole ma superiori a quelli fissati per accedere al reddito di cittadinanza”. Infine “alla luce degli ultimi scambi e degli orientamenti che sembrano affermarsi, apprezziamo l’attenzione e l’apertura che abbiamo registrato e siamo fiduciosi che molte delle nostre sollecitazioni possano venire raccolte”. I firmatari delle lettere inviate ai ministri Dario Franceschini e Nunzia Catalfo sono: Luca Bergamo (Roma), Adham Darawsha (Palermo), Filippo Del Corno (Milano), Eleonora de Majo (Napoli), Barbara Grosso (Genova), Francesca Paola Leon (Torino), Matteo Lepore (Bologna), Paola Mar (Venezia), Paolo Marasca (Ancona), Ines Pierucci (Bari), Paola Piroddi (Cagliari), Tommaso Sacchi (Firenze). (Rer)