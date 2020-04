Kosovo: coronavirus, Kfor al fianco delle istituzioni locali per garantire sicurezza cittadini

- I sindaci di Mitrovica Nord, Goran Rakic, e Sud, Agim Bathiri, si sono rivolti ieri ai media locali insieme al comandante della missione guidata dalla Nato Kfor, maggiore generale Michele Risi, per invocare le comunità locali ad attenersi alle misure preventive adottate per contenere la diffusione di Covid-19. Nella sua dichiarazione di apertura, il maggiore generale Risi ha sottolineato che “la situazione è molto grave. È grave qui nei Balcani, in Europa e nel mondo. Pertanto, dobbiamo combattere tutti insieme". Agim Bathiri, sindaco di Mitrovica Sud, ha sottolineato come "questo virus non conosce nazionalità, confini statali o origini etniche, e che è presente non solo in Kosovo, ma anche in Europa e nel mondo intero", prima di fare appello a tutti i cittadini della Repubblica del Kosovo, in particolare quelle di Mitrovica Nord e Sud, a seguire tutte le raccomandazioni che indicano di rimanere a casa e mantenere le distanze sociali. Il punto stampa si è concluso con una dichiarazione di Goran Rakic, sindaco della Mitrovica Nord, che ha invitato tutti i cittadini "ad assumersi la responsabilità e a salvaguardare prima sé stessi, salvando tutti coloro che li circondano, iniziando dai loro cari, poi i vicini, gli amici e la famiglia". (segue) (Kop)