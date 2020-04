Kosovo: coronavirus, Kfor al fianco delle istituzioni locali per garantire sicurezza cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Kfor monitora costantemente la situazione sul campo e continua a contribuire a un ambiente sicuro e alla libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo, sotto il suo mandato previsto dalle Nazioni Unite. Il comando regionale Ovest ed Est, le sotto-unità di Kfor guidate rispettivamente da Italia e Stati Uniti, hanno continuato le loro attività sul campo in tutto il Kosovo, adottando tutte le misure preventive raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità contro il Covid-19. Nell'ultima settimana, il numero di pattuglie condotte dalla fanteria di Kfor e dalle unità di polizia militare ha raggiunto quota 276, mentre la cooperazione con le istituzioni in Kosovo è stata mantenuta attraverso oltre 200 incarichi svolti dalle 28 squadre di collegamento e monitoraggio della missione. Molte attività sono state condotte dalle unità Kfor in stretta collaborazione con le organizzazioni di sicurezza del Kosovo, compresa l'implementazione del controllo di accesso alle aree riservate a causa del Covid-19. (segue) (Kop)