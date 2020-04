Kosovo: coronavirus, Kfor al fianco delle istituzioni locali per garantire sicurezza cittadini (3)

- Allo stesso tempo, il battaglione della riserva tattica di Kfor ha regolarmente svolto attività di controllo della folla e antisommossa al fine di garantire una pronta reazione, in quanto terzo soccorritore dopo la polizia del Kosovo ed Eulex, a qualsiasi situazione che possa compromettere la sicurezza e la stabilità in Kosovo. Inoltre, i Carabinieri italiani dell'unità specializzata multinazionale hanno continuato a donare cibo e vestiti alle famiglie bisognose, in coordinamento con la Croce Rossa del Kosovo. La Kfor, la missione a guida Nato più longeva, mantiene il suo impegno di lunga data per garantire un futuro migliore a tutte le persone in Kosovo, rimanendo una forza solida e credibile in grado di svolgere tutti i compiti previsti dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999. (Kop)