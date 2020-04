Russia: ministero Commercio, transito merci essenziali a rischio per normativa eterogenea

- L’introduzione di regole specifiche per il transito di merci da parte delle autorità regionali russe ha creato una serie di problemi alle attività di distribuzione e consegna dei suddetti prodotti in aree limitrofe. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Rbk”, aggiungendo che il ministero dell’Industria e del Commercio ha già chiesto alle amministrazioni regionali e al dicastero dei Trasporti di adoperarsi per arrivare ad una normativa univoca per tutto il territorio nazionale, per evitare di mettere a rischio la fornitura di beni essenziali alla popolazione. Il problema, stando a un documento firmato dal ministro Denis Manturov, sarebbe l’impossibilità a far transitare le merci in determinate regioni, le cui autorità hanno imposto requisiti specifici.(Rum)