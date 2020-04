Uruguay: coronavirus, governo sospende lezioni a tempo indeterminato (6)

- Sul fronte delle politiche di prevenzione e contenimento della pandemia era stato decretata a partire dal 25 marzo la chiusura delle frontiere a tutti i non residenti nonché il divieto di uscire dal paese per motivi turistici fino a lunedì 13 aprile. Uniche eccezioni riguardano il trasporto di merci, i cittadini residenti che devono fare rientro e i cittadini stranieri che devono tornare nel loro paese (corridoio umanitario). Per quanto riguarda la frontiera aerea il governo permetterà esclusivamente l'ingresso di voli speciali destinati al rimpatrio di cittadini rimasti bloccati all'estero. Confermato invece, in accordo con il governo di Jair Bolsonaro, un regime speciale esclusivo per i residenti nelle città di frontiera con il Brasile, un'area che le stesse autorità dei due paesi riconoscono di fatto come bi-nazionale. (segue) (Abu)