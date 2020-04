Uruguay: coronavirus, governo sospende lezioni a tempo indeterminato (7)

- Secondo le previsioni delle autorità sanitarie il paese "sta entrando nella settimana più acuta" del contagio. Il presidente Luis Lacalle Pou ha dichiarato in questo senso che verrà effettuato "il massimo sforzo" da parte del governo. Il capo di stato ha ribadito che le misure adottate fino ad oggi - che includono la sospensione delle lezioni, il divieto di svolgere eventi e spettacoli, e la sospensione dei voli provenienti da zone a rischio - "sono per il momento sufficienti". Lacalle Pou non ha tuttavia escluso l'adozione di ulteriori misure "nel caso il virus si propagasse in modo esponenziale". (Abu)