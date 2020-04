Trasporti: Masucci (Fit Cisl Lazio), bene investimenti a tutela ambiente e salute pubblica

- Il segretario generale della Fit Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci, commenta lo sblocco di un miliardo di euro di investimenti, per i trasporti pubblici locali e in una nota afferma: "Ben venga lo stanziamento di un miliardo di euro per la svolta 'green' nei Comuni e nelle Regioni italiane, tramite l'acquisto di mezzi elettrici e puliti. L'auspicio è che si tratti di un primo passo verso una nuova consapevolezza. Per parte nostra, faremo tutto il possibile affinché l'emergenza coronavirus, e la profonda destabilizzazione sistemica che porta con sé, siano l'occasione per ripensare la mobilità della Capitale e del Lazio, ri-orientandola in modo sostenibile e facendo in modo di ottenere una svolta su un tema cruciale per Roma e per l'intera regione". (segue) (Com)