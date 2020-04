Trasporti: Masucci (Fit Cisl Lazio), bene investimenti a tutela ambiente e salute pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Masucci poi sottolinea che Roma "è tra le città a più alto tasso di inquinamento in Italia, e il nostro paese è il primo in Europa per morti premature da esposizione alle polveri sottili da pm 2.5. Per l'Oms, l'inquinamento atmosferico provoca 7 milioni di morti nel mondo ogni anno, e più di 76 mila in Italia. Ripensare la mobilità, rafforzando il tpl in senso verde, significa dunque sostenere la salute pubblica. In questo momento - conclude il sindacalista -, siamo in prima linea nel dialogo con le istituzioni locali per la gestione dell'emergenza nell'immediato, cercando di tutelare al massimo i lavoratori sotto il profilo della salute e sul piano occupazionale. Parallelamente, riteniamo tuttavia fondamentale utilizzare questo momento per una riflessione condivisa utile a una migliore pianificazione della mobilità sul territorio: abbiamo già avviato una serie di interlocuzioni con la Regione e gli altri sindacati confederali per ridisegnare una mobilità migliore". (Com)