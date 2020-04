Coronavirus: Fontana, a breve pronto test sierologico fatto da Università di Pavia

- A breve potrebbe essere disponibile un test sierologico sugli anticorpi sviluppato dai ricercatori dell'Università di Pavia. L'ha fatto sapere il presidente della Regione, Attilio Fontana, durante il consueto punto stampa da Palazzo Lombardia. “Sono orgoglioso nel comunicare che in regione Lombardia l’Università di Pavia sta portando avanti un’importante sperimentazione per individuare un test sierologico, che vada a individuare gli anticorpi, che dovrebbe essere pronto nei prossimi giorni. Siamo in una fase di quasi conclusione della sperimentazione. Questo vuol dire che quando la sperimentazione sarà conclusa, se sarà positiva, potremo disporre di un elemento che sarà molto importante: con gli anticorpi potremo individuare le persone che hanno già superato la malattia e che hanno delle protezioni, che consentono loro di essere per il futuro immuni", ha annunciato Fontana, sottolineando che il test "potrebbe essere veramente importante per individuare le persone che in futuro potranno andare a riprendere la loro attività lavorativa, senza comportare alcun tipo di conseguenza per sé e per gli altri". (segue) (Rem)