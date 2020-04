Coronavirus: Fontana, a breve pronto test sierologico fatto da Università di Pavia (2)

- Il test individuato dall'Università di Pavia "è completamente diverso" dagli altri, ha spiegato Fontana. "L'Università - ha ricordato - sta valutando più di cento test che esistono nel mondo e questo è un test che ha un qualcosa che lo avvicina di molto alla quasi certezza, alla quasi precisione assoluta. Gli altri sono stati tutti scartati perché non hanno queste caratteristiche". Il governatore predica comunque cautela: "Bisogna andare cauti, perché bisogna disporre degli esami nel momento in cui si è sicuri che quegli esami servono, altrimenti rischiano di creare un danno, perché rischiamo di dare un via libera a qualcuno che è positivo e di bloccare qualcuno che invece è negativo. Quindi io credo che la cautela in questi casi non sia mai sufficiente", ha spiegato. Ed è ancora presto per capire con che modalità i cittadini verranno testati: "Sono aspetti tecnici che andranno chiesti a chi predisporrà il tipo di esame. Sicuramente si dovrà fare un prelievo ematico. Questa è la cosa certa", ha detto Fontana rispondendo ai cronisti. (Rem)