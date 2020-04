Coronavirus: Zingaretti, ora serve restare uniti e adottare proposte migliori

- "Non mi interessa chi fa le proposte, l'importante è adottare le migliori. I dati stanno confermando che le misure di contenimento sono corrette e stanno modificando lo sviluppo del virus. Siamo nel cuore della crisi, ora più che mai è il momento di restare uniti. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa. "Dobbiamo fare ciò che è utile all'Italia: non mi interessa chi fa le proposte, vanno valutate tutte e poi adottate le migliori - ha aggiunto il governatore -. Questo ci deve far superare un clima di polemica che non ha senso mentre la battaglia è tutta da vincere". (Rer)