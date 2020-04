Italia-Russia: governo grato per aiuti, ma rispetto a libertà d’espressione stampa nazionale

- In questa fase di difficoltà l’Italia sta ricevendo aiuto e supporto da molti paesi, ed è evidente il meccanismo di solidarietà scattato da parte della comunità internazionale. Il nostro paese, oggetto di tale solidarietà, non può che esserne riconoscente, si legge in una nota congiunta della Farnesina e del ministero della Difesa. Materiali e capacità giunte dalla Russia (anche a seguito di un contatto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente russo Vladimir Putin), così come i contributi inviati da tutti gli altri paesi amici, sono stati ampiamente descritti e documentati con la consueta trasparenza da parte delle istituzioni. Si ribadisce, pertanto, che il team sanitario russo, arrivato in Italia lo scorso 22 marzo, lavora in sinergia con il personale della Difesa italiana e del ministero della Salute. Il contingente russo è composto di 104 unità, nello specifico 32 operatori sanitari (tra medici e infermieri), 51 bonificatori e altro personale di assistenza e interpretariato a supporto. Sono state costituite squadre miste con personale militare italiano del settimo reggimento Nbc dell’Esercito, che ha capacità similari, ed è stata avviata l’attività di sanificazione in alcune strutture e aree di Bergamo definite dalla Protezione civile, in coordinamento anche con la Regione e Asl Lombardia. Le attività di disinfezione e bonifica si stanno rivolgendo principalmente in favore delle Residenze sanitarie assistenziali, che come noto si trovano particolarmente esposte, in quanto ospitano pazienti anziani e più fragili. (segue) (Com)