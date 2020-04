Coronavirus: Iran, 3.394 decessi da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone decedute di Covid-19 ha raggiunto le 3.294 unità in Iran, principale focolaio del coronavirus Sars-Cov-2 in Medio Oriente. Le autorità hanno annunciato quest’oggi inoltre 53.183 contagi confermati, di cui solo 2.715 nelle ultime 24 ore. Secondo Kianouche Jahanpour, portavoce del ministero della Sanità, 17.935 persone sono guarite dalla malattia dopo il ricovero. Il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno perso una "opportunità storica" per revocare le sanzioni contro Teheran “e dire una volta per tutte le la loro nazione non è contro il popolo iraniano”. Gli Usa “non hanno imparato la lezione nemmeno durante questa difficile situazione mondiale (...). E’ una questione umanitaria. Nessuno li avrebbe accusati di aver fatto marcia indietro", ha aggiunto Rohani durante una riunione del governo trasmessa in televisione.(Res)