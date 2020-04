Coronavirus: Bernini (FI), Borrelli smentisce Conte, la confusione al potere

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, evidenzia che "invece di dare certezze a un popolo chiuso in casa e sotto stress, il governo continua a navigare a vista attraverso continui proclami e contrordini". Il premier, sostiene Bernini in una nota, "appena due giorni fa, aveva sancito il 13 aprile come data oltre la quale ci sarebbe stata una ripartenza seppur graduale, stamani il capo della Protezione civile lo ha platealmente smentito alzando l’asticella al 16 maggio. Confusione e ritardo sono la cifra di una visione politica deficitaria e del tutto inadeguata a gestire l’emergenza, mentre dal mondo imprenditoriale sale l’allarme per le commesse perdute. In un mese il governo non ha saputo programmare nulla, nemmeno la cruciale fase due per scongiurare la bancarotta produttiva del Paese".(Com)