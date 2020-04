Trasporti: Rsu Faisa Cisal, in Atac ancora senza dpi e poca trasparenza fondo solidarietà

- Daniela Romagnoli della Rsu Faisa Cisal in una nota spiega che il personale operativo di Atac “è privo a tutt'oggi di dpi, dispositivi di protezione” e che “l'applicazione del fondo di solidarietà in Atac si è palesemente manifestato con una ratio discrezionale imputabile alla gestione dei dirigenti periferici. È evidente a tutti gli attori istituzionali che Atac - sottolinea Romagnoli - stia attraversando un periodo negativo, come è altrettanto evidente la mancanza di trasparenza riguardo all'applicazione del fondo”. La sindacalista chiede quindi “alle istituzioni tutte, e in particolar modo a Roma Capitale che sembra aver dimenticato i soldi da versare ad Atac per il concordato, di intervenire”.(Com)