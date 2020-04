Polonia: vicepremier Gowin propone di portare a 7 anni il mandato presidenziale

- Il partito polacco Porozumienie, membro dell'attuale maggioranza di governo, ha proposto di modificare la Costituzione e portare da cinque a sette anni la durata del mandato del capo dello Stato. Lo ha annunciato in una conferenza stampa davanti al Sejm Jaroslaw Gowin, vicepremier e leader del partito. "Data la situazione non è tempo di giochi e conflitti politici. La scelta che ci si para davanti è una: la vita o la morte, e ciascun politico, ciascuno schieramento deve misurarsi con questa prospettiva e mostrare responsabilità verso i polacchi e verso le prossime generazioni", ha dichiarato Gowin. Le elezioni presidenziali non possono svolgersi il 10 maggio e questa "è cosa ovvia da un punto di vista sanitario", ha spiegato il vicepremier riferendosi alla pandemia di coronavirus in corso nel paese e nel mondo. Una modifica della Costituzione per allungare il mandato del presidente attuale, Andrzej Duda, consentirebbe di aggirare il problema. (segue) (Vap)