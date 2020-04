Polonia: vicepremier Gowin propone di portare a 7 anni il mandato presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci si domanda quale possa essere la nuova data delle elezioni. Non c'è certezza che si possano svolgere già in estate o in autunno. I dati scientifici indicano che la scelta più sicura è spostare le presidenziali tra due anni. Ciò è possibile solo con una modifica della Costituzione e i deputati di Porozumienie depositeranno oggi una proposta in merito", ha continuato Gowin. "Faccio appello a tutti i politici, soprattutto ai nostri alleati della Destra unita. Questa coalizione fa il bene della Polonia e dovrebbe continuare a farlo, specialmente in un momento così drammatico", ha affermato durante il suo intervento. Gowin evidenzia che una modifica della Costituzione richiede un ampio consenso politico, motivo per il quale estende il suo appello alla Coalizione civica, a Lewica, alla Coalizione polacca e a Konfederacja. (Vap)