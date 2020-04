Coronavirus: Zingaretti, credito a imprese e decreto di aprile sono misure urgenti

- Come spiegato dal ministro Gualtieri, due cose sono urgenti adesso e il governo sta già lavorando: "il sostegno al credito per imprese e la tutela dell'imprenditoria italiana dagli sciacallaggi, e poi il decreto di aprile che dovrà essere un'altra grande iniziativa economico-finanziaria". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa. Poi altro tema - ha aggiunto Zingaretti - riguarda "il come si uscirà dall'emergenza: dovremo dotarci degli strumenti, con le teste migliori dell'Italia. Su questo si misurerà la classe dirigente italiana, che ora guarda alla necessità di salvare l'Italia, con idee diverse ma senza preconcetti". (Rer)