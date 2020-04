Milano: Anpi, a Tribiano esposta bandiera del Rsi, è gravissima provocazione neofascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Comune di Tribiano, nel Milanese, è stata esposta la bandiera della Repubblica sociale italiana. Lo denuncia in una nota l'Anpi. "La gravissima provocazione avviene nella ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo e a poca distanza dal Monumento dedicato ai Martiri di di Villa Pompeiana barbaramente trucidati il 26 luglio del 1944 dalle Brigate nere - commenta Roberto Cenati presidente Anpi provinciale di Milano - L'ignobile gesto offende profondamente chi ha combattuto per la libertà di tutti noi e per i valori di solidarietà sanciti solennemente nella nostra Carta Costituzionale, estremamente attuali nella difficilissima fase di emergenza sanitaria, sociale ed economica che il Paese sta attraversando". "Chiediamo - conclude Cenati - alle pubbliche autorità di intervenire immediatamente per rimuovere questo ignobile emblema e di identificare gli autori di questa vergognosa provocazione".(com)