Russia: coronavirus, misure restrittive potrebbero costare 1,5-2 per cento del Pil

- I giorni di congedo lavorativo in Russia ad aprile, introdotti nell'ambito delle misure volte a fronteggiare il coronavirus, danneggeranno inevitabilmente l'economia del paese e potrebbero costare l'1,5-2 per cento del prodotto interno lordo quest'anno. Lo ha dichiarato la governatrice della Banca centrale Elvira Nabiullina durante una conferenza stampa. "In Russia, come annunciato ieri dal presidente, i giorni non lavorativi, iniziati questo lunedì, dureranno sino al 30 aprile. Molte regioni hanno imposto ulteriori restrizioni all'attività economica. Sfortunatamente, queste misure, assolutamente necessarie per combattere l'epidemia, inevitabilmente influenzeranno negativamente l'economia", ha detto Nabiullina. "L'esperienza di altri paesi dimostra che un mese di una quarantena a livello nazionale può costare all'economia l'1,5-2 per cento del Pil annuale, ma l'effetto cumulativo dipenderà da quanto tempo saranno in vigore le misure restrittive", ha aggiunto la governatrice. L'inflazione in Russia ha subito un’accelerazione, come previsto, ma il dato annuale è ancora significativamente inferiore al 4 per cento, ha affermato Nabiullina. (segue) (Vap)