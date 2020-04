Russia: coronavirus, misure restrittive potrebbero costare 1,5-2 per cento del Pil (2)

- "Monitoreremo la crescita dei prezzi e i dati delle ultime settimane di marzo confermano la nostra opinione che l'impennata registrata sinora sarà a breve termine e non avrà un impatto significativo sulle aspettative dell’inflazione", ha affermato. Non sono richieste ulteriori misure per garantire la stabilità finanziaria della Russia, ha aggiunto la governatrice, ma la Banca centrale è pronta a introdurle se necessario. La Banca di Russia non esclude di abbassare il tasso di riferimento durante l'anno in corso e sceglierà il momento giusto per eventuali interventi di questo tipo, ha detto Nabiullina. Il 20 marzo, la Banca di Russia ha deciso di mantenere il tasso chiave al livello del 6 per cento annuo. (Vap)