Coronavirus: Bonaccini, da Banca d’Italia grande aiuto per Ssr dell'Emilia-Romagna

- “Ringrazio la Banca d’Italia per questa donazione che servirà a rafforzare la terapia intensiva di Rimini, provincia fra le più colpite dalla pandemia, oltre a permettere ai nostri ricercatori di studiare l’epidemia e la sua trasmissione nelle popolazioni più a rischio contagio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commentando lo stanziamento straordinario di 5 milioni di euro per l'Emilia-Romagna da parte della Banca d'Italia. I fondi saranno destinati all'allestimento di 25 nuovi posti letto di terapia intensiva all'Ospedale di Rimini e la realizzazione di un progetto di ricerca a Modena per terapie mirate. "Un ulteriore riconoscimento per la nostra regione - ha proseguito Bonaccini - e un grande aiuto per il nostro servizio sanitario in momento così difficile e delicato come quello che stiamo vivendo”.(Ren)