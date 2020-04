Nord Macedonia: Ue, Skopje entra in programma per amministrazioni pubbliche digitali

- Oggi, la Commissione europea e la Macedonia del Nord hanno firmato un accordo che garantisce al paese l'accesso al programma Isa2 dell'Unione europea per sviluppare e condividere soluzioni per le pubbliche amministrazioni digitali. Lo ha reso noto al Commissione europea. "Mi riempie di gioia poter accogliere la Macedonia del Nord nel nostro programma per le pubbliche amministrazioni digitali, un elemento essenziale per il collegamento delle nostre società. Dopo l'approvazione della scorsa settimana dell'apertura dei negoziati di adesione all'Ue con la Macedonia del Nord, questo è un risultato concreto, che mostra i nostri legami sempre più stretti mentre avanziamo sulla strada dell'adesione all'Ue", ha dichiarato il commissario responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn. A causa di circostanze eccezionali, l'accordo è stato firmato dal commissario Hahn e dal ministro della Società dell'informazione e dell'amministrazione della Macedonia del Nord, Damjan Mancevski, in una cerimonia di firma digitale in videoconferenza. (segue) (Beb)