Coronavirus: “Der Tagesspiegel”, Usa avrebbero requisito maschere destinate a Berlino

- Gli Stati Uniti avrebbero requisito maschere protettive di tipo Ffp2 e Ffp3, ordinate dal Land di Berlino per il proprio personale sanitario e per l'apparato di sicurezza impegnati nell'emergenza coronavirus. È quanto il quotidiano “Der Tagesspiegel” afferma di aver appreso da fonti dell’apparato di sicurezza del Land di Berlino. Fabbricate in Cina da una società statunitense, le maschere sarebbero state requisire mentre erano in viaggio verso la Germania e trasportate negli Usa. (Geb)