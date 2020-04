Polonia: Budka (Po), non c'è possibilità di estendere mandato presidenziale

- Non si può estendere il mandato del presidente polacco, Andrzej Duda, solo perché qualcuno vuole restare aggrappato al potere. Così Borys Budka, leader di Piattaforma civica (Po), ha replicato alla proposta del vicepremier Jaroslaw Gowin di estendere il mandato del capo dello Stato di altri due anni mediante riforma costituzionale. Per Budka, lo strumento più semplice per ovviare al problema dell'impossibilità di svolgere le elezioni il 10 maggio è che il Consiglio dei ministri dichiari lo stato di calamità naturale per la pandemia di coronavirus. "Mi aspetto che il vicepremier Gowin, in linea con quanto da lui dichiarato, faccia questa raccomandazione al primo ministro Mateusz Morawiecki", ha continuato il leader di Po. (segue) (Vap)