Coronavirus: Caritas Ambrosiana, da Germania, Stati Uniti e Cina donazioni per i più fragili

- La diocesi di Colonia ha avviato una raccolta fondi per aiutare Caritas Ambrosiana a sostenere le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa delle limitazioni imposte per contenere il diffondersi dell'epidemia. Il legame tra le Chiese dei due territori risale al Medioevo: il Duomo di Colonia - spiega una nota di Caritas Ambrosiana - fu costruito per ospitare le reliquie dei Re Magi che Federico Barbarossa sottrasse a Milano quando mise a sacco la città ed è proprio in nome di quel "bottino di guerra", che solo molti secoli dopo fu in parte restituito al capoluogo lombardo, che è stata avviata la raccolta fondi da parte della diocesi tedesca. “Da quella vicenda che in un'epoca lontana ci ha divisi si è cementato, al contrario, nei secoli in un legame di amicizia tra le due Chiese che in questi giorni così difficili per la nostra gente si esprime con questo grande gesto di generosità”, commenta Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana. Quella di Colonia non è, per altro, la sola iniziativa solidale che proviene dalla Germania. Anche la Caritas di Stoccarda, che da almeno 20 anni condivide diversi progetti con la Caritas Ambrosiana, sta raccogliendo aiuti da destinare a Milano. (segue) (com)