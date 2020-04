Coronavirus: Caritas Ambrosiana, da Germania, Stati Uniti e Cina donazioni per i più fragili (2)

- Fuori dall'Europa, negli Stati Uniti, anche il Catholic Relief Services (Crs), ha voluto sostenere l'impegno di Caritas Ambrosiana. Contributi che si aggiungono alle 100mila mascherine donate dalla Jinde Charities cinese, giunte mercoledì a Milano. Un messaggio di incoraggiamento e di stima arriva dal Vaticano. “Sono veri eroi sono coloro che lavorano sul fronte per assistere i poveri e i dimenticati durante la pandemia. La Caritas di Milano rende orgogliosa l'intera famiglia della Caritas”, ha scritto in un tweet Andrew Azzopardi, responsabile della Safeguarding commission per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Provincia ecclesiastica maltese e coordinatore della task force voluta da papa Francesco. I fondi, frutto delle generosità dei tanti amici che la Caritas di Milano ha nel mondo, saranno in particolare destinati ai senzatetto, alle famiglie impoverite dall'emergenza Covid 19 e all'acquisto dei presidi di protezione individuale da destinare ai volontari e operatori impegnati nei servizi di assistenza. (com)