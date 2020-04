Americhe: coronavirus, Organizzazione panamericana salute chiede 95 milioni di dollari (2)

- Questa settimana L’Ops ha invitato i paesi della regione ad agire con urgenza per rallentare la propagazione del virus. “C’è poco tempo per rallentare la diffusione del virus, ridurre l'impatto sui sistemi sanitari e salvare vite umane”, ha affermato la direttrice dell’organizzazione, Carissa F. Etienne, parlando in conferenza stampa. “I paesi della regione devono adottare misure urgenti per preparare ospedali e centri sanitari per quello che verrà: un afflusso di pazienti con Covid-19 che avranno bisogno di spazi ospedalieri, letti, operatori sanitari e attrezzature mediche. Questo virus non ha stato e non sarà fermato dai confini tracciati sulle mappe”. (segue) (Was)